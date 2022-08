Unbekannter klaut 450 Euro aus Geldbeutel

Ein Mann legte seinen Geldbeutel in einem Baucontainer in Riedlinger ab - daraus bediente sich daraufhin eine bisher unbekannte Person ordentlich. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie der Polizei Donauwörth am Sonntag angezeigt wurde, hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag im Zeitraum von 9.30 bis 17 Uhr ein Diebstahl auf einer Baustelle im Alten Sträßle in Riedlingen ereignet. Dort hatte ein 34-jähriger Tapfheimer seine Geldbörse in einem Baucontainer abgelegt. Eine bislang unbekannte Person stahl daraus Bargeld in Höhe von 450 Euro.

Täterhinweise sind aktuell nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahlsverdacht wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

