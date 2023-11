Unbekannter stiehlt 200 Liter Diesel aus Lkw in Riedlingen

Ein Dieb macht sich an einem Lkw in Riedlingen zu schaffen und klaut Kraftstoff. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aus einem geparkten Lkw in Riedlingen hat ein Dieb einiges an Kraftstoff gestohlen. Wie die Polizei berichtet war der weiße Lkw der Marke Scania in der Joseph-Gänsler-Straße im Donauwörther Ortsteil abgestellt. Ein bislang Unbekannter brach in den vergangenen Tagen den Tankdeckel auf und zapfte daraus unerlaubt 200 Liter Diesel ab.

Dadurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 350 Euro. Der 56-jährige Fahrer erstattete am Montagmorgen eine Anzeige bei der Polizei. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

