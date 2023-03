Unbekannter stiehlt Fahrrad vor Fitnessstudio in Riedlingen

Die Polizei sucht nach einem Dieb, der am Dienstag in Riedlingen ein Mountainbike gestohlen hat.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Zeit zwischen 17.45 und 19.15 Uhr in Riedlingen ein Fahrrad gestohlen. Dieses stand der Polizei zufolge vor einem Fitnessstudio in der Straße Am Stillflecken. Bei der Beute handelt es sich um ein graues Mountainbike der Marke Felt, Modell Q720. Es stand bei den Fahrradständern vor dem Studio und war mit einem Kabelschloss am Hinterrad gesichert. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)