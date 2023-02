Unbekannter tankt ohne zu bezahlen

Ein Mann mit Aichacher Kennzeichen tankt an einer Riedlinger Tankstelle. Dann fährt er weg, ohne die Rechnung zu begleichen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag, 17. Februar, um 21.25 Uhr seinen grauen Audi mit Aichacher Kennzeichen an einer Zapfsäule in der Bürgermeister-Hefele-Straße betankt. Die fällige Dieselrechnung in Höhe von 60 Euro bezahlte er laut Polizei allerdings nicht. Eine Fahrerbeschreibung sowie die Kennzeichendaten liegen der Polizei vor, die nun gegen den Mann ermittelt. (AZ)

