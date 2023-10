Unbekannter zerschlägt Scheibe an Auto

Der Täter verursacht Schaden in Höhe von 1000 Euro. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Ein Unbekannter beschädigte in blinder Zerstörungswut ein Auto in Riedlingemn. Wie die Polizei mitteilt, passierte diese Form von Vandalismus am Donnerstag zwischen 6.30 und 15.30 Uhr. Der Täter zerschlug mutwillig die Heckscheibe des in der Küsterfeldstraße geparkten, schwarzen VW Polos eines 22-Jährigen. Er verursachte Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kfz ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)