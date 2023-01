Unfall im Helikopter-Kreisverkehr

Im sogenannten Helikopter-Kreisel in Riedlingen hat es am Samstagvormittag gekracht. Ursache war wohl eine Verletzung der Vorfahrtsregelung.

Ein 69-jähriger Donauwörther missachtete am Samstag gegen 9.25 Uhr die Vorfahrt eines 30-jährigen Fahrers im Kreisverkehr an der Arthur-Proeller-Straße in Riedlingen. Der 30jährige befand sich mit seinem Pkw auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs, als der 69-Jährige aus der Stadtmitte kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zur Kollision der beiden Autos, wobei ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro entstand. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen, ein Bußgeldbescheid gegen den Senior ist die Folge. (AZ)

