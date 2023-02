Unfall im Kreisverkehr verursacht Blechschaden

Bei einem Unfall im "Hubschrauberkreisverkehr" stoßen zwei Autos zusammen. Es entsteht Blechschaden.

Beim Ausfahren aus dem sogenannten "Hubschrauberkreisverkehr" in Riedlingen hat ein Autofahrer einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei fuhr der 26-Jährige am Dienstag um 16.40 Uhr auf der linken der beiden Fahrspuren im Kreisel in der Artur-Proeller-Straße. Um diesen zu verlassen, wechselte der Mann auf die äußere Spur. Dabei übersah er den Wagen eines 24-Jährigen und prallte gegen die Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2500 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch