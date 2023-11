Riedlingen

vor 32 Min.

Unfall in Kreisverkehr: Es hätte böse ausgehen können

Im Kreisverkehr an der Grundschule in Riedlingen ist ein Unfall noch vergleichsweise glimpflich abgegangen.

Plus Unfall in Kreisverkehr in Riedlingen: Auto schleudert über Gehweg auf Schulgelände. Tempo 30 auch in Kreuzfeldstraße.

Artikel anhören Shape

Der Unfall im Kreisverkehr an der Schule in Riedlingen am vorigen Donnerstag hätte viel schlimmer ausgehen können. Zu diesem Schluss kommt die Polizei.

Wie berichtet, rammte eine 80-Jährige mit ihrem Auto in dem Kreisel einen anderen Wagen, mit dem eine 68-Jährige vor ihr unterwegs war und verkehrsbedingt abbremsen musste. Vermutlich verwechselte der Polizei zufolge die Seniorin das Brems- mit dem Gaspedal. Ihr Pkw schleuderte nach dem Aufprall über einen Grünstreifen und den Gehweg durch eine Hecke auf das Gelände der Gebrüder-Röls-Schule.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen