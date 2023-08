Unfall ohne Helm: E-Bike-Fahrer wird schwer verletzt

Ein Senior will mit seinem Elektrofahrrad in Riedlingen auf einen Gehweg auffahren und stürzt.

Weil ein 81-Jähriger mit seinem E-Bike an einer Gehsteigkante hängen blieb, ist er bei einem Sturz schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 18.35 Uhr im Donauwörther Ortsteil Riedlingen. Der Mann wollte mit seinem E-Bike auf der Ernest-Weinrauch-Straße auf den gegenläufigen Gehweg auffahren und kam an der Gehwegkante ins Straucheln. Er fiel vom Fahrrad und schlug mit dem Kopf, auf dem er keinen Helm trug, auf dem Asphalt auf. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht. (AZ)