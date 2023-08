Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz: Polizei setzt auf Foto

Auf dem Parkplatz des Discounters in Riedlingen flüchtet ein Unfallverursacher. Kann ein Foto des Opfers zur Klärung des Falls beitragen?

Auf dem Aldi-Parkplatz an der Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen hat ein Unbekannter einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Nach Angaben der Polizei passierte dies am Samstagvormittag. Als ein 70-Jähriger gegen 10.45 Uhr vom Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er an diesem eine Delle und Schäden an der Lackierung an der hinteren Tür auf der Fahrerseite.

Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei rund 400 Euro liegen. Da das Opfer von der Parksituation ein Foto gemacht hatte., hofft die Polizei den Unfallflüchtigen ermitteln zu können. (AZ)