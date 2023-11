Veranstaltungshalle: Spatenstich im Frühjahr geplant

Auf der Bürgerversammlung in Riedlingen nennt Oberbürgermeister Jürgen Sorré ein mögliches Datum für den Baustart einer neuen Halle.

Seit Jahren ist eine neue Veranstaltungshalle für Donauwörth im Gespräch. Zuletzt hatte der Donauwörther Unternehmer und Investor Florin Catuna Pläne für eine Multifunktionshalle in Riedlingen vorgelegt. Am Rande der Riedlinger Bürgerversammlung am Dienstagabend sagte Oberbürgermeister Jürgen Sorré, dass der Investor ihm gegenüber geäußert habe, dass wohl im März der Spatenstich sei für den sogenannten kleinen "Madison Square Garden" in Donauwörth.

Die Bauherren Florin Catuna und Hülya Demiral-Catuna planen, wie berichtet, auf dem derzeit unbebauten Riedlinger Grundstück hinterhalb des Hagebaumarktes die Errichtung einer ellipsenförmigen dreigeschossigen Halle für maximal 670 Besucher. Auch eine Tiefgarage ist geplant. Das Gebäude soll gut 66,5 Meter lang, etwa 30 Meter breit und zwischen neun und knapp 14 Meter hoch werden.

