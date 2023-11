Verkehr in Riedlingen sorgt für eine heiße Debatte im Schützenheim

Plus Bei der Bürgerversammlung klagen Anwohner über vermeintliche Versäumnisse der Stadt – es geht um Geschwindigkeit und hohes Verkehrsaufkommen im Stadtteil.

Zweimal gibt's entweder lachende Gesichter – oder aber ein trauriges. Die beiden elektronischen Geschwindigkeitsanzeiger sind indes nicht bloß als nette Information für die Autofahrer auf der Küsterfeldstraße in Riedlingen im Abstand von nur wenigen Hundert Metern angebracht. Sie sind ein Zeugnis jahrelanger Debatten um den Verkehr auf der viel befahrenen Ortseingangsstraße. Eine solche Diskussion entbrannte auf der Bürgerversammlung im Schützenheim am Dienstagabend erneut. Dabei erhoben Anwohner auch Vorwürfe wegen vermeintlicher Versäumnisse der Stadt.

Der Abend hätte gut eineinhalb Stunden lang kaum vermuten lassen, dass es noch hitzig werden würde im Saal des Riedlinger Schützenheimes. Gut 75 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, um zunächst den Ausführungen von Oberbürgermeister Jürgen Sorré zum Sachstand bei den städtischen Kernprojekten zu lauschen und anschließend mit ihm und Vertretern der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen.