Riedlingen

vor 49 Min.

Verkehrspolizei stellt Blitzer an B16 bei Riedlingen auf

Plus Auf der Bundesstraße bei Riedlingen steht über die Feiertage rund um die Uhr ein Radargerät. Warum dies ausgerechnet dort der Fall ist.

Von Wolfgang Widemann

Eine recht stark befahrene Bundesstraße mit einer Kreuzung, über die auf der einen Seite ein Naherholungsgebiet und auf der anderen Seite eine Tankstelle sowie ein Gewerbegebiet angeschlossen sind - das ist auf der B16 bei Riedlingen ein Gefahrenpunkt. Deshalb gilt dort Tempo 60. Die Polizei blitzt auf dem Abschnitt immer wieder. Über die anstehenden Feiertage findet nun sogar eine Dauer-Kontrolle statt.

Die Verkehrspolizei hat auf der B16 an der Kreuzung einen sogenannten Geschwindigkeitsmesscontainer platziert. Das ist ein Radargerät, das auf einem Kfz-Anhänger fest verbaut ist. Das Gerät, das die Donauwörther Dienststelle leihweise aus Augsburg organisiert hat, ist nach Auskunft von Inspektionsleiter Ludwig Zausinger rund um die Uhr in Betrieb. Es wurde am Mittwochnachmittag aufgebaut und soll bis Mitte kommender Woche an der Bundesstraße stehen bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

