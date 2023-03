Vorfahrt missachtet: Kleintransporter prallt in Riedlingen heftig gegen Auto

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß im Donauwörther Stadtteil nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstag gegen 16.50 Uhr im Donauwörther Stadtteil Riedlingen passierte. Nach Angaben der Polizei war um diese Zeit der 61-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit seinem Fahrzeug in der Joseph-Gänsler-Straße unterwegs und bog nach links in die Kaiser-Karl-Straße ab. Dabei missachtete der Mann aus Harburg die Vorfahrt und übersah den von rechts herannahenden Wagen einer 18-jährigen Monheimerin. Auf der Kreuzung kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen Transporter und Pkw. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf 10.000 Euro. Beide Beteiligte gaben den aufnehmenden Beamten vor Ort gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Der 61-Jährige wurde wegen des Vorfahrtverstoßes angezeigt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)

