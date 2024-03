Vorfahrt missachtet: Unfall in Riedlingen verursacht 8000 Euro Schaden

Ein Unfall mit hohem Schaden passiert auf einem Parkplatz. Unaufmerksamkeit ist die Ursache.

Ein Unfall passierte am Dienstagmorgen gegen 8.55 Uhr in der Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen zu einem Verkehrsunfall, der glücklicherweise ohne Verletzte ausging. Eine 38-jährige Fahrerin wollte laut Polizei mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz eines Drogeriemarktes auf die Hauptstraße einfahren. Dabei übersah sie jedoch einen 22-jährigen Autofahrer, der in Richtung Altdorf unterwegs war, und kollidierte mit der Beifahrerseite seines Wagens. Trotz des heftigen Zusammenstoßes blieben beide Fahrer unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 8000 Euro. (AZ)