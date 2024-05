Riedlingen

vor 33 Min.

Wasserwacht Donauwörth weiht neue Wachstation ein

Plus Am Riedlinger Baggersee gibt es nun ein Gebäude für 560.000 Euro, das für mehr Sicherheit steht. Lange mussten Wasserwacht und Badegäste darauf warten.

Von Helmut Bissinger

Für die Ortsgruppe Donauwörth der Wasserwacht im Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen: Sie durfte nun offiziell ihre neue Wachstation am Badesee in Riedlingen in Betrieb nehmen. Bei der Übergabe erinnerte Oberbürgermeister Jürgen Sorré daran, dass die Ehrenamtlichen zum einen lange auf die Verwirklichung hätten warten müssen, zum anderen, dass sie nun aber über ein stattliches Gebäude mit Leben erfüllen könnten, „das mehr als nur eine Station sein soll“.

Erste Gedanken für eine solche Station seien 2019 aufgekommen. Zuerst hätte die Ortsgrupppe an eine Container-Lösung gedacht, dann an die Nutzung einer Blockhütte, die man im Internet hätte bestellen können. Der Stadtrat habe dann aber einstimmig für den Bau des jetzigen Objektes gestimmt. 560.000 Euro habe das Bauwerk verschlungen, dessen Umsetzung die Corona-Pandemie verzögert hatte. „Aber das Geld ist bestens angelegt“, erklärte das Stadtoberhaupt. Das gesamte Equipment könne nun an einem Ort untergebracht werden, was die Schlagkraft weiter verbessere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen