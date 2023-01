Donauwörth

12:38 Uhr

Hochwasserschutz: Wie steht es um den Riedlinger "Mini-Polder"?

Plus In Riedlingen wartet man gespannt auf die Beurteilung, mit der das Raumordnungsverfahren abgeschlossen werden soll. Hilfe erhofft man sich vom Landtag.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

In Riedlingen könnte – so will es der Freistaat Bayern – bald eine Art Flutpolder entstehen. So soll er allerdings nicht genannt werden, wohl auch deswegen, weil bei jedem Begriff die Alarmglocken in den Ministerien klingeln: Denn Flutpolder stehen nicht nur für technischen Hochwasserschutz, sondern auch für mitunter massive Bürgerproteste, wie es die Vergangenheit auch in der Region zeigte. Auch jetzt formiert sich Widerstand gegen das Rückhaltebecken-Projekt der Wasserwirtschaft neben dem Naherholungsgebiet. Im Sommer startete das Raumordnungsverfahren. Was ist seitdem geschehen, und wie geht es weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen