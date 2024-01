Zigarettenkippe löst Brand in Fonzies-Fabrik aus

In der Firma Mondelez in Riedlingen gerät ein Abfalleimer in Brand. Das hat Auswirkungen.

Kleine Ursache, große Wirkung: Wohl durch eine Zigarettenkippe ist in der Firma Mondelez in Riedlingen ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei warf am Donnerstagmittag ein Beschäftgter in einem Raucherbereich des Werks in der Joseph-Gänsler-Straße wahrscheinlich unachtsam einen Glimmstängel in einen Abfalleimer. Dieser fing gegen 12.10 Uhr Feuer und sorgte für massiven Rauch.

Ein Brandschutzhelfer konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Riedlingen und Donauwörth löschen, die mit rund 30 Kräften anrückten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fabrik, in der Knabbereien ("Fonzies") hergestellt werden, blieben unversehrt. Jedoch gelangte der Rauch auch in die Produktionshalle. Dadurch entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)