Zuckerrübe fällt auf der B16 vom Laster und demoliert Auto

Einem Huisheimer fällt während der Fahrt auf der B16 bei Riedlingen eine Zuckerrübe auf die Motorhaube. Der Schaden ist beachtlich.

Eine eher kuriose Unfallflucht hat sich am Mittwochnachmittag auf der Südspange der Bundesstraße 16 bei Riedlingen ereignet. Vor dem Gelände der Firma Airbus fuhr dort ein 34-jähriger Huisheimer in seinem grauen Geländewagen in Richtung Tapfheim. In Gegenrichtung war ein Lkw-Gespann unterwegs, von dessen Hänger bei voller Fahrt eine große Zuckerrübe mitten auf die Motorhabe des 34-Jahrigen fiel.

Die Folgen waren eine sichtbare Beule und mehrere Lackabplatzungen an dem Wagen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zu dem Zuckerrübengespann, das in Richtung Rain unterwegs war, ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen silbernen Auflieger gehandelt haben soll. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setze

Lesen Sie dazu auch