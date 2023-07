Zusammenstoß an unübersichtlicher Kurve

Am Donnerstagabend gegen 21.15 war eine 18-jährige Autofahrerin von Riedlingen kommend in Richtung Maggenhof unterwegs und wollte auf Höhe des Wasserhochbehälters an der Kuppe nach links in den dortigen Schotterparklatz abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Wagen, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er prallte mit seinem Fahrzeug ins Heck ihres Pkws. Im Auto der 18-Jährigen saßen drei Mitfahrer, von denen zwei mit leichten Verletzungen im Krankenhaus Donauwörth erstversorgt wurden. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)