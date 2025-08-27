Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus

Mehrere Personen aus Riedlingen haben am Mittwoch Anrufe von „falschen“ Polizeibeamten bekommen. Dies teilten sie der Polizeiinspektion Donauwörth unabhängig voneinander mit. Die männlichen Anrufer ohne erkennbaren Akzent riefen mit unterdrückter Nummer an, gaben sich fälschlicherweise als „Polizei Donauwörth“ aus und fragten unter anderem, ob in der Nachbarschaft etwas Verdächtiges aufgefallen sei.

Die Angerufenen waren bereits sensibilisiert und beendeten das Gespräch daher, jeweils, ohne dass es zu weiteren Fragen kommen konnte. Daher entstand laut Polizei bislang kein Vermögensschaden. Aufgrund der aktuell andauernden Welle an falschen Anrufen gibt die echte Polizeiinspektion Donauwörth Tipps.

So solle man am Telefon keine Angaben zu Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten machen. Polizeibeamte erfragten sensible Daten nie am Telefon. Außerdem rät die Polizei sich in einem Gespräch nicht unter Druck setzen zu lassen und im Zweifel einfach aufzulegen. Außerdem solle man unbekannten Personen niemals Geld oder Wertgegenstände überreichen. Sie empfiehlt, eine Person des Vertrauens über den Anruf zu informieren und bei einem Verdacht die Polizei zu kontaktieren. (AZ)