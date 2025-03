20 Jahre Bühnenjubiläum: „Fischer and Friends“ rocken das Zeughaus in Donauwörth

Dass Rock ‘n‘ Roll keine Frage des Alters ist, beweisen nicht zuletzt die Rolling Stones auf ihren regelmäßig stattfindenden „Abschieds-Tourneen“. In deren Altersklasse spielen die vier Herren von „Fischer and Friends“ bei weitem noch nicht, aber in Sachen Liebe zur Rockmusik stehen sie den Superstars in nichts nach. Dies bewies ihr energiegeladener Auftritt am Samstag im restlos ausverkauften Donauwörther Zeughaus, wo sie zum 20-jährigen Bühnenjubiläum von 140 Fans euphorisch gefeiert wurden.

