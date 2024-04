Diebe in Lagerhalle stehlen Kreissäge und Holzspalter

In Rögling "bedienen" sich Unbekannte in einer Halle. Sie nehmen zwei Maschinen mit.

Aus einer Lagerhalle in Rögling haben Diebe zwei Maschinen gestohlen. Dies geschah laut Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr. Das Gebäude befindet sich in der Badgasse. Die Beute besteht aus einer Kreissäge und einem hydraulischen Brennholz-Spalter. Gesamtwert: rund 1000 Euro.

Aufgrund der Größe der Maschinen haben die Täter für den Abtransport wohl ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger verwendet Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)