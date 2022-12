Gemeinderat in Rögling steht hinter dem Solarpark

Die Ratsmitglieder in Rögling wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein Unternehmer am Ortsrand eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten kann.

Der Gemeinderat in Rögling hat nun das planungsrechtliche Verfahren angestoßen, das einen Solarpark am westlichen Ortsrand möglich machen soll. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Bekanntlich möchte der Röglinger Unternehmer Michael Templer die Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Dies soll auf einer Wiese geschehen, die an Templers Garten angrenzt. Im Vergleich zu der ersten Anfrage im Sommer habe sich die Fläche ein klein wenig verringert, berichtet Bürgermeister Isidor Auernhammer. Der Solarpark soll eine Fläche von gut zwei Hektar haben. Mit dem Strom könnten dem Investor zufolge an die 600 Haushalte versorgt werden. Templer kündigte im Sommer an, er wolle die Anlage so schnell wie möglich verwirklichen.

Behörden, Institutionen und Anlieger können sich zu dem Solarpark in Rögling äußern

Damit der Solarpark überhaupt gebaut werden kann, stellte der Gemeinderat einen Bebauungsplan ("Freiflächen-Photovoltaikanlage Stockwiesen") auf. Zuvor hatte Martin Templer den Ratsmitgliedern die Pläne präsentiert. Zu dem Vorhaben können sich nun die Träger öffentlicher Belange, also Behörden, Institutionen und Anwohner, äußern. Für das Projekt ist nicht nur ein Bebauungsplan nötig, sondern es muss auch der Flächennutzungsplan geändert werden.