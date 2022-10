Musikkapelle Rögling macht Anton Böswald zum Ehrenvorsitzenden

50 Jahre im Dienst der Musik sind Anton und Johann Böswald für die Röglinger Kapelle. Bei einem Konzert werden sie gebührend geehrt.

Musik lag in der Luft in Rögling beim Standkonzert der Musikkappelle unter freiem Himmel und vor dem Nadlerhaus. Christian Ferber, Vorsitzender der Musikkapelle Rögling, konnte zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer sowie viele Ehrengäste begrüßen. Doch es war dieses Mal kein gewöhnliches Gespräch, sondern auch festlicher Rahmen für die Ehrung von Mitgliedern, die außergewöhnlich viel Kraft und Energie in die Musikkapelle Rögling stecken.

Doch zunächst zum Musikalischen: Mit dem " USA March“, der viele bekannte Melodien beinhaltet, eröffneten die 26 Mitglieder der Jugendkapelle unter der Leitung von Claudia Schmid schwungvoll das Konzert. Traditionell ging es mit der SMS-Polka weiter, die leicht und beschwingt gespielt wurde.

Dass Lieder der schwedischen Popgruppe "Abba“ auch heute noch die Menschen begeistern, bewies die Jugendkapelle mit dem Klassiker "Mamma Mia“, den sie mit Bravour meisterte. "Land of Hope and Glory“ ist eine der Hymnen Englands.

Schwungvoll und präzise spielten die Jugend und die Stammkapelle aus Rögling

Unter dem Dirigat von Bernhard Zinsmeister eröffneten die 45 Mitglieder der Stammkapelle mit dem Marsch "Mein Heimatland“ schwungvoll und dynamisch den zweiten Teil des Standkonzerts. Die nachfolgende "Südböhmische Polka“ wurde von den Akteuren gefühlvoll intoniert und sicher vorgetragen, bevor es mit dem Stück "Wir grüßen mit Musik“ im Programm weiterging.

Beim Konzertmarsch "Abel Tasman“ überzeugte die Kapelle das Publikum durch die dynamische und präzise Spielweise. Nun übernahm Anton Böswald den Platz am Dirigentenpult. Mit dem schwungvollen Medley "Eviva Espana“, bei dem viele bekannte "Ohrwürmer“ zu hören waren, bestach die Kapelle durch einen ausdrucksstarken Vortrag. Im Programm ging es mit dem Militärmarsch "Military Escort“ weiter, der mit klangvollen Fanfarenklängen der Trompeten und Flügelhörner eröffnet wurde, während im Trio das Tenorhorn- und Baritonregister ausdrucksstark die Melodie übernahm. Nach dem "Deutschmeister-Regimentsmarsch“, der gerne als Zugabe gewährt wurde, endete das Standkonzert traditionell mit der "Bayernhymne“, dirigiert von Claudia Schmid.

Ehrungen bei der Musikkapelle Rögling

Joachim Braun, Vorsitzender des ASM-Bezirkes 16, würdigte die Mühen der Prüflinge und die Verdienste der Geehrten und überreichte zusammen mit den beiden Vorsitzenden der Musikkapelle Rögling, Christian Ferber und Roland Ossiander, die Abzeichen und Urkunden für die erfolgreich abgelegte D-1-Prüfung an Luisa Fischer, Magdalena Fischer, Julian Mittel und Magdalena Stahl und für die erfolgreich abgelegte D-2-Prüfung an Mariella Ossiander.

Die Dirigentin der Jugendkapelle Claudia Schmid durfte sich über zwei Ehrungen freuen. Bereits seit 30 Jahren gehört sie dem Vorstand der Musikkapelle Rögling an. Zuerst verwaltete sie zehn Jahre als Kassenwartin die Finanzen, bevor sie als Dirigentin die Jugendkapelle übernahm. Mit viel Zeitaufwand, Engagement und Herzblut führt sie seit 20 Jahren ihre Jugendkapelle. Die beiden Vorsitzenden der Musikkapelle bedankten sich bei ihr mit einem Geschenk und einem Blumenstrauß.

Anton Böswald wurde für seine 50 Jahre im Dienst der Musikkapelle Rögling zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Ihm gratulieren (von links): Joachim Braun, Vorsitzender des ASM-Bezirkes 16, Vorsitzender der Musikkapelle Christian Ferber, Anton Böswald und Co-Vorsitzender Roland Ossiander. Foto: Gertrud Böswald

Eine besondere Ehrung wurde zwei aktiven Mitgliedern der Musikkapelle Rögling zuteil. Für 50 Jahre aktives Musizieren wurden die beiden Ehrenmitglieder Johann Böswald und der Dirigent Anton Böswald ausgezeichnet. In seiner Laudatio ließ Joachim Braun (Vorsitzender des ASM-Bezirks 16) den Werdegang der beiden Jubilare Revue passieren. Johann Böswald war lange Jahre als Notenwart in der Vorstandschaft tätig. Er bildet seit vielen Jahren erfolgreich Schülerinnen und Schüler an Blechblasinstrumenten aus. Die Teilnahme an Proben und Auftritten sind für ihn eine Selbstverständlichkeit. Braun würdigte die Verdienste von Anton Böswald als ehemaligem Vorsitzenden und als Dirigenten. Darüber hinaus würdigte er auch seinen großen Einsatz für die Musikkapelle.

Joachim Braun (Vorsitzender des ASM-Bezirkes 16) ehrte Johann Böswald gemeinsam mit den Vorsitzenden der Musikkapelle Röging, Roland Ossiander und Christian Ferber (von links) für 50 Jahre im Verein. Foto: Gertrud Böswald

Für seine 30-jährige Tätigkeit als Vorsitzender des Vereins wurde Anton Böswald noch eine besondere Ehrung zuteil: Er wurde mit der diamantenen Anstecknadel am weiß-blauen Band ausgezeichnet. Christian Ferber und Roland Ossiander hatten für ihn aber noch eine Überraschung bereit: Sie ernannten Anton Böswald zum Ehrenvorsitzenden der Musikkapelle Rögling und überreichten ihm die Ernennungsurkunde und ein Geschenk. Sie bedankten sich bei ihm mit sehr persönlichen Worten und würdigten seine Verdienste um die Musikkapelle: "Du hast die Musikkapelle zu dem gemacht hat, was sie heute ist.“

Weitere Ehrungen:

10 Jahre: Johannes Hasmüller, Fabian Kraus . Marina Lindemeir, Wolfgang Michalka und Claudia Reile

15 Jahre: Isabella Hasmüller, Barbara Mayer und Andreas Stegmeier

25 Jahre: Klothilde Wittmann und Bernhard Zinsmeister