Rögling

vor 33 Min.

Palettendieb auf frischer Tat ertappt

Die Polizei fasste den 31-Jährigen, der in Rögling Paletten stehlen wollte, in Augsburg.

Am hellichten Tag verlud ein Mann Paletten in seinen Lieferwagen. Sie gehörten allerdings nicht ihm. Ein Zeuge sprach den Dieb an.