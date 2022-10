So will die Gemeinde Rögling Energie sparen

Plus Der Strompreis für die Einrichtungen der Gemeinde Rögling steigt stark. Wie die Kommune die Energie-Situation verbessern will.

Auch in der kleinen Jura-Gemeinde Rögling ist Energiesparen angesagt. "Die Stromkosten fressen uns auf", sagt Bürgermeister Isidor Auernhammer. Vom kommenden Jahr an werde sich der Preis pro Kilowattstunde für die Einrichtungen der Kommune von bisher 24 auf etwa 60 Cent erhöhen.