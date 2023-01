Rögling

06:00 Uhr

Zwei Röglinger Brüder haben seit 50 Jahren Musik im Herzen

Plus Erst waren es fünf Instrumentalisten, die sich zur Musikkapelle Rögling zusammengetan haben, heute sind es viele. Zwei von ihnen stechen besonders hervor.

Von Tanja Sonntag

„Unser erster Auftritt in der Öffentlichkeit war am 12. März 1972. Das weiß ich so genau, weil es das Bruderschaftsfest der Männerkongregation war. Wir fünf und zwei Aushilfen haben gespielt“, erinnert sich Johann Böswald. Sein Bruder Anton Böswald zweifelt geringfügig an diesem Datum. Seiner Erinnerung nach haben die beiden schon kurz zuvor eine Singmesse begleitet. Aber egal, was nun wirklich der allererste Auftritt der Männer war, ist eines klar: Das war nur der Anfang. Denn was vor 50 Jahren als kleine Bläsergruppe begann, ist heute die Musikkapelle Rögling und das ist wesentlich Anton und Johann Böswald zu verdanken.

