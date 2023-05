Rothenberg

vor 55 Min.

In Rothenberg steht ein Maibaum, der an Weihnachten erinnert

Plus Traditionell wird zum 1. Mai ein Baum aufgestellt. Die Bewohner im Monheimer Stadtteil Rothenberg haben sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Beleuchtete Bäume gibt es im Donau-Ries-Kreis normalerweise nur zur Weihnachtszeit. Nicht so in Rothenberg. In dem beschaulichen Örtchen bei Monheim haben die Maibaum-Schnitzer in diesem Jahr einen besonderen Blickfang angebracht, der nur am Abend sichtbar wird.

„Die Idee hatten wir schon länger“, sagt Karel Kuba. Er ist Mitglied im Förderkreis Marienkapelle in Rothenberg, der auch den Maibaum dort jährlich aufstellt. Früher sei die Fichte lediglich geschält worden, erzählt er. Seit etwa 25 Jahren wird ein Muster in die Rinde geschnitzt. Dieses wurde von Jahr zu Jahr immer feiner und detailreicher. Heuer sollte der Baum nochmals besonders hervorstechen: Er soll leuchten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen