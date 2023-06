Autofahrer kracht in Baumkrone und überschlägt sich

Eine Baumkrone kracht auf die Straße, der 22-Jährige kann nicht mehr ausweichen. Er prallt gegen einen massiven Baumstamm.

5000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Kreisstraße DON 33 zwischen Bayerdilling und Sallach. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 22-Jährige am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw auf der Kreisstraße DON 33 von Bayerdilling in Richtung Sallach. Kurz vor Sallach fiel die Krone eines Weidenbaumes, die vermutlich durch das vorangegangene Gewitter in Mitleidenschaft gezogen wurde, auf die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die auf die Straße gefallene Baumkrone. Durch das Überfahren des Geästes kam der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen einen massiven Baumstamm.

Von dort wurde sein Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 22-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sallach und Gempfing waren mit rund zehn Einsatzkräften vor Ort und entfernten die Baumkrone von der Straße. (AZ)