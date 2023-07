Klein-Laster streifen sich: Verursacher von Unfall flüchtet

Auf der Kreisstraße zwischen Sallach und Gempfing kommt es zu einem Unfall. Der Verursacher flüchtet.

Auf der Kreisstraße zwischen Sallach und Gempfing haben sich am Montag gegen 9.45 Uhr zwei Kleinlaster im Begegnungsverkehr gestreift. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls flüchtete.

Wie die Polizei meldet, war der Gesuchte mit einem Klein-Lkw (möglicherweise einem Mercedes) in Richtung Sallach unterwegs und geriet in einer Kurve so weit nach links, dass das Fahrzeug einen weißen Ford Transit streifte, mit dem ein Mann entgegenkam. An dessen Wagen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)