Mit einem Festakt wird die ausgebaute Verbindung zwischen Rain und Sallach freigegeben. Die ist billiger als erwartet.

„Heute ist ein guter Taq für die Stadt Rain und den Stadtteil Sallach.“ Dies stellte Bürgermeister Karl Rehm bei der Freigabe der ausgebauten Gemeindeverbindungsstraße von Sallach nach Rain fest. Es sei ein guter Tag, weil ein seit vielen Jahren qefährliches, enges Straßenstück mit abgefallenen Rändern und ungezählten Schlaglöchern entschärft sei. Saniert, verbessert und verbreitert werde der Abschnitt jetzt dem Verkehrsaufkommen gerecht.

Die Überlegungen dafür begannen vor über zehn Jahren, so Rehm. Es sei auch ein guter Tag, weil Bayerns neuer Digitalminister Fabian Mehring und Wolfgang Fackler, neuer Bürgerbeauftragter der Staatsregierung, jeweils ihren ersten offiziellen Termin wahrnahmen.

Die Straße zwischen Rain und Sallach ist jetzt sechs Meter breit

Die bisherige örtliche Bezeichnung als „Rainer Straßl“ trifft seit Freitag nicht mehr wirklich zu. Statt der bisherigen Ausbaubreite von rund viereinhalb Metern ist das 2,2 Kilometer lange Straßenstück nun sechs Meter breit asphaltiert. Zwei weitere gute Nachrichten gab es von Bürgermeister Karl Rehm in Anwesenheit vieler Sallacher und Vertreter des öffentlichen Lebens. Gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung (2,3 Millionen Euro) wird die Maßnahme um eine halbe Million Euro günstiger.

Die Verlässlichkeit der Tiefbaufirma BGS, die vor dem vereinbarten Termin fertig wurde, sei beispielgebend gewesen, stellte das Stadtoberhaupt fest. Was noch fehlt, sind die Straßenmarkierungen. Die Finanzierung der Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro bedeuten für die Stadt keinen großen Kraftakt, kommen doch Rehm zufolge 80 Prozent als Zuschuss vom Freistaat Bayern.

Bürgermeister der Stadt Rain lobt die Grundstückseigentümer

Großes Lob erhielten vom Bürgermeister die Grundstückseigentümer für die Bereitstellung der nötigen Flächen. Der örtliche Stadtrat Josef Gawlik habe sich ehrenamtlich stark engagiert. Die Anbindung an die Kreisstraße in Sallach konnte im Zusammenwirken mit dem Landkreis verbessert werden und 150 Meter zusätzlicher Gehweg ergänzen die innerörtliche Infrastruktur.

An Digitalminister Mehring gewandt, betonte der Bürgermeister, dass man selbstverständlich Breitband mit in der Trasse verlegt habe. Mehring seinerseits gratulierte zum gelungenen Projekt. Er stellte Stadt, staatliche Zuschüsse und Dorfbewohner in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Letztere hätten statt Verhinderungshaltung aktiv an der Realisierung mitgeholfen. „Über Sallach geht die Sonne auf“, stellte Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler auch wegen der äußeren Umstände fest, denn die Regenwolken zogen während des Festakts ab. Die neue Straße und die kürzlich fertiggestellte Sanierung der Staatsstraße nach Gempfing würden Verbindungen schaffen, sagte Fackler.

Die Segnung der neuen Straße nahmen die Pfarrer Jörg Biercher und Abraham Vanchipura als Leiter der Pfarreiengemeinschaften Rain beziehungsweise Bayerdilling vor. Die Straße ist auch Verbindung zwischen den beiden Seelsorge-Einheiten.