Sammelaktion Schulranzen in Donauwörth: für bedürftige Kinder in der Region

In wenigen Wochen beginnt für viele Kinder in der Region ein spannendes, neues Kapitel: Sie werden eingeschult. Was für die Kinder ein Grund zur Freude ist, bedeutet für manche Familien eine große finanzielle Herausforderung, denn die erste Schulausstattung kann richtig ins Geld gehen. Deshalb startet die Bildungsinitiative der Lechwerke „3malE“ auch heuer eine Sammelaktion, die die Stadt Donauwörth unterstützt. Unter dem Motto „Ranzen her!“ sollen möglichst viele ausgemusterte Schulranzen und -rucksäcke gesammelt und an bedürftige Kinder in der Stadt und der Region verteilt werden.

Abgabe während der Öffnungszeiten des Rathauses

Bis zum 22. August können Schülerinnen und Schüler ihre ausgedienten, gut erhaltenen Schulranzen und -rucksäcke im Donauwörther Rathaus abgeben. Dies ist während der regulären Öffnungszeiten bei der Bürgerinformation im Erdgeschoss möglich. Die gespendeten Ranzen werden in den Sommerferien an Kinder aus sozial benachteiligten Familien in ganz Bayerisch-Schwaben verteilt. Auch in Donauwörth gibt es eine Ausgabestelle: Wer einen Berechtigungsschein vorlegen kann, erhält einen Ranzen bei der Caritas-Geschäftsstelle in der Reichsstraße 54 – jeweils Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Schulranzenspende spart Ressourcen

Die Aktion „Ranzen her!“ findet bereits zum 17. Mal statt. In den vergangenen Jahren wurden so über 12.500 Ranzen gesammelt und an bedürftige Kinder in der ganzen Region übergeben. Alle, die mitmachen, leisten mit ihrer Schulranzenspende auch einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ein Schulranzen bekommt ein zweites Leben und spart Ressourcen. Für jede abgegebene Schultasche spendet LEW zusätzlich einen Euro für ein regionales gemeinnütziges Projekt. (AZ)