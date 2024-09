Der Rainer Stadtrat hat die Weichen für weitere Schritte in Sachen Stadtsanierung und Stadtentwicklung gestellt. Insbesondere sind die jetzt auf Vorschlag von Bürgermeister Karl Rehm gefassten Beschlüsse ein Bekenntnis, dass man die Sanierung der Altstadt und an sie südlich anschließende Bereiche mit Städtebau-Fördermitteln weiterführen will.

Adalbert Riehl