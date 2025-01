Sanierung der Polizeiinspektion Rain: Länger und teurer als gedacht

Draußen in der Rainer Hauptstraße ist von den Bauarbeiten in der Polizeiinspektion kaum etwas zu spüren. Lediglich der nach wie vor vom Hinterhof auf öffentliche Parkbuchten ausgelagerte Fuhrpark ist ein Indiz dafür, dass die Sanierung im Inneren wohl noch immer im Gange ist. Eine Sanierung, die eigentlich im März 2025 hätte abgeschlossen werden sollen. So zumindest der ursprüngliche Plan. Doch davon ist man inzwischen weit entfernt, wie das Staatliche Bauamt Augsburg auf Anfrage wissen lässt. Das historische Gebäude am Tilly-Denkmal aus der Mitte des 18. Jahrhunderts hat in der Umbauphase so einige unliebsame Überraschungen preisgegeben, die die vorgesehene Modernisierung erschweren.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeiinspektion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis