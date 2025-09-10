Vier Brücken werden im Gemeindegebiet Niederschönenfeld/Feldheim saniert

Vier Brücken lässt die Gemeinde Niederschönenfeld in nächster Zeit sanieren. Im Januar hatte man das Projekt erstmals besprochen, nun legte Bürgermeister Stefan Roßkopf dem Gemeinderat die Kostenberechnung des Ingenieurbüros vor. Einschließlich Nebenkosten ist mit einem Bruttoaufwand von 176.960 Euro zu rechnen. Der Gemeinderat beauftragte das schon bisher planende Donauwörther Büro einstimmig zu den weiteren Ingenieurleistungen – sprich Ausschreibung und nach Vergabe durch den Gemeinderat die Bauüberwachung.

Die Maßnahme betrifft zwei Brücken über die Friedberger Acht (Weiherweg und zwischen Eulachweg und Waldstraße) sowie die südöstliche und mittlere Brücke in der Kraftwerkstraße. Die ebenfalls sanierungsbedürftige Achbrücke am Hofauweg hatte der Gemeinderat im Januar von der Agenda genommen. Sie ist für Kraftfahrzeuge gesperrt, die Felder in dem östlichen Gemeindebereich bleiben erreichbar. (arh)