Sattelzug beschädigt Wasserhydranten: Polizei sucht nach dem Fahrer

Ein Sattelzug hat beim Rangieren im Gewerbepark Ost in Mertingen einen Wasserhydranten beschädigt. Am vergangenen Donnerstag, gegen 12.10 Uhr, wollte der Fahrer des Sattelzugs rückwärts aus einer Sackgasse im Gewerbepark rangieren. Während dem Vorgang geriet er mit dem Zugfahrzeug in eine angrenzende Grünfläche und beschädigte den dort platzierten Wasserhydranten.

Laut Zeugenangaben stieg der etwa 50-jährige Fahrer im Anschluss kurz aus, da er den Anstoß offensichtlich bemerkt hatte. Trotzdem verließ er die Unfallstelle mit seinem Fahrzeug, ohne seinen gesetzlichen Feststellungspflichten nachzukommen. Aufgrund Zeugenangaben ist das Kennzeichen des Sattelzugs bekannt. Gegen den namentlich noch nicht bekannten Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht geführt, so die Polizei Rain. Der Sachschaden am Hydranten beträgt circa 1500 Euro. (AZ)