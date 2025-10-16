Icon Menü
Schaden durch Aufkleber an Einkaufszentrum in Donauwörth

Donauwörth

Schaden durch Aufkleber an Einkaufszentrum

Unbekannte „verzieren“ in Donauwörth ein Einkaufszentrum mit Aufklebern. Nun ermittelt die Polizei.
    Die Polizei sucht nach den Personen, die in Donauwörth illegal Aufkleber angebracht haben.
    Die Polizei sucht nach den Personen, die in Donauwörth illegal Aufkleber angebracht haben. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben in der vorigen Woche im Außenbereich eines Einkaufszentrums in der Dillinger Straße in Donauwörth diverse Aufkleber angebracht und dadurch Schaden angerichtet. Dies wurde laut Polizei am Freitag, 10. Oktober, bemerkt.

    Durch Klebereste und in Mitleidenschaft gezogenen Farbanstrich entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/70667-0. (AZ)

