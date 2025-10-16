Schaden durch Aufkleber an Einkaufszentrum

Unbekannte haben in der vorigen Woche im Außenbereich eines Einkaufszentrums in der Dillinger Straße in Donauwörth diverse Aufkleber angebracht und dadurch Schaden angerichtet. Dies wurde laut Polizei am Freitag, 10. Oktober, bemerkt.

Durch Klebereste und in Mitleidenschaft gezogenen Farbanstrich entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/70667-0. (AZ)