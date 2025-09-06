Icon Menü
Schäferhund beißt in Riedlingen einen Mann ins Ohr

Riedlingen

Schäferhund beißt Spaziergänger ins Ohr

Ein Schäferhund attackiert im Donauwörther Stadtteil Riedlingen einen Mann und seinen Hund. Der 36-Jährige wird verletzt.
    Ein Schäferhund hat in Riedlingen einen Spaziergänger angegriffen und verletzt.
    Ein Schäferhund hat in Riedlingen einen Spaziergänger angegriffen und verletzt. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein Schäferhund hat am Freitag in Riedlingen einen Spaziergänger und dessen Hund attackiert. Der 36-Jährige wurde verletzt.

    Er ging gegen 13 Uhr mit seinem Vierbeiner in der Straße Beim Fischhaus Gassi. Dort traf der Mann auf den Schäferhund, der laut Polizei von einem Grundstück auf die Straße gelaufen war. Das Tier griff unvermittelt den Hund des Passanten an. Der stellte sich schützend davor. Der Schäferhund biss den 36-Jährigen ins Ohr.

    Das Opfer kam ins Krankenhaus, wo die Wunde behandelt wurde. Gegen die Halterin, 40, des Schäferhunds leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)

