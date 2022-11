1000. Wildunfall im Landkreis: Reh prallt gegen Auto

Die Fahrerin bleibt unverletzt, das Tier springt nach dem Zusammenstoß weiter. Über den Sachschaden gibt es noch keine Höhe.

Einen traurigen Rekord hat die Polizei Donauwörth registriert: In diesem Kalenderjahr hat es mittlerweile den 1000. Wildunfall gegeben. Er passierte am Mittwochabend um 21.50 Uhr, als eine 29-jährige Donauwörtherin mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2215 zwischen Schäfstall und Zirgesheim unterwegs war. Unvermittelt sprang ein Reh aus der Deckung und prallte in die Beifahrerseite des Wagens. Das verletzte Tier sprang nach dem Zusammenstoß in nördliche Richtung weiter. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht abschließend geklärt, die Fahrerin blieb unverletzt. Zum vierten Mal in Folgejahren kam es zu einer derart hohen Häufung von Zusammenstößen zwischen Kraftfahrzeugen und Wildtieren auf den Straßen der Region. Dabei wurden seit Januar bislang sechs Personen verletzt. (AZ)

