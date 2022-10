Feuerwehr-Kameraden aus Schäfstall zeigen Einsatz

Die Kameraden und Kameradinnen der Schäfstaller Feuerwehr überzeugten heuer bei der Leistungsprüfung.

14 Kameraden und Kameradinnen legten bei der Freiwilligen Feuerwehr Schäfstall die Leistungsprüfung ab - davon neun zum ersten Mal. Der stellvertretende Kommandant Martin Heckel leitete die Ausbildung und fungierte bei der Prüfung als Gruppenführer. Löschmeister Reiner Reitschuster unterstützte die Ausbildung und übernahm den Posten des Maschinisten. Ein weiterer Dank ging von Kommandant Ulrich Reitschuster an die Löschmeister und aktiven Mitglieder, die an den Übungsabenden die Ausbildung der jungen Kameraden unterstützten. So legten sieben Mitglieder ihre erste Prüfung als Bronzegruppe ab. Beide Gruppen haben alle Aufgaben fehlerfrei vor den drei Schiedsrichtern bewältigt. Dafür gab es bei der anschließenden Feier Lob vom Stadtbrandinspektor Alexander Zobel sowie vom Oberbürgermeister Jürgen Sorré im gut gefüllten Dorfgemeinschaftshaus. (AZ)

Lesen Sie dazu auch