Schäfstall

vor 17 Min.

Fortschritt für das Miteinander in Donauwörther Stadtteil Schäfstall

Plus Das offene Plenum im neuen Dorfgemeinschaftshaus eröffnet die Serie an Bürgerversammlungen in Donauwörth.Die Bürger haben sehr lokale Wünsche an den Rathauschef.

Von Helmut Bissinger

Die Buben und Mädchen in Schäfstall besuchen unterschiedliche Kindergärten im Donauwörther Stadtbezirk. Das missfällt den meisten Eltern. Sie haben sich deshalb an die Stadt gewandt. Sie müssten von Kindergarten zu Kindergarten ihre Anmeldeversuche unternehmen, was Zeit und Gebühren koste.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré kann den Unmut nur zum Teil verstehen. „Im städtischen Kindergarten Schneegarten haben wir derzeit noch 30 freie Plätze“, erklärte er bei der Stadtteilversammlung in Schäfstall zu einer entsprechenden Eingabe von Eltern. Es liege im Entscheidungsspielraum der jeweiligen Träger, welche Kinder wo aufgenommen werden, verdeutlichte das Stadtoberhaupt. Die Stadt selbst betreibe nur einen Kindergarten selbst - eben jenen im Schneegarten. „Eine Zuordnung wie bei den Schulen gibt es bei den Kindergärten leider nicht“, verdeutlichte Sorré.

