Ungebetener Gast randaliert in Mehrfamilienhaus und flüchtet aufs Dach

Der 28-Jährige hangelt sich in luftiger Höhe in einer aufsehenerregenden Aktion von einem Vorsprung zum nächsten.

Eine unruhige Nacht erlebten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in den Morgenstunden des Dienstags. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein 28-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger gegen 3 Uhr mehrere unversperrte Wohnungen in diesem Gebäude in der Straße Im Donautal. Als die Hausbewohner auf den Mann aufmerksam wurden, flüchtete dieser über den Balkon auf das Dach, was für einiges Aufsehen sorgte. Dort hangelte er sich in luftiger Höhe mit den Armen an mehreren Dachvorsprüngen entlang und schlug ein Badezimmerfenster ein, um wieder ins Innere des Gebäudes zu gelangen.

Als dies misslang, warf der 28-Jährige von einem Balkon aus Pflastersteine und Glasflaschen ziellos um sich. Bevor der Ukrainer erneut flüchten konnte, gelang es einem 56-jährigen Hausbewohner, ihn festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten veranlassten aufgrund akuter Fremd- und Eigengefährdung eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Eine Anzeige wegen Verdachts auf mehrfachen Hausfriedensbruch sowie Sachbeschädigung war zudem die Folge. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben