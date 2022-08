Polizei stoppt angetrunkenen Rollerfahrer in Schaffhausen

Ein Mann fährt in Schaffhausen unter dem Einfluss von Alkohol auf einem Motorroller. Dies hat Konsequenzen.

Die Polizei hat am Freitagabend im Mönchsdegginger Ortsteil Schaffhausen einen Mann gestoppt, der unter dem Einfluss von Alkohol mit einem Motorroller unterwegs war. Die Beamten hielten den 57-Jährigen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Der Fahrer hatte eine "Fahne". Ein Alkomattest brachte einen Wert von knapp 0,7 Promille. Der Mann muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld rechnen. (AZ)