Monheims Schützen machen das Titelrennen wieder spannend

Zwei Schießtage vor Saisonende ist die Titelfrage in der Bezirksoberliga wieder offen. Monheim triumphiert beim Ligaprimus, Sulzdorf und Bergstetten bangen.

Die Schützengesellschaft 1858 Monheim präsentierte sich bei Tabellenführer SV Medlingen stark und holte einen Auswärtssieg in der Bezirksoberliga der Luftgewehr-Schützen. Das Team ist somit punktgleich mit Medlingen, der Kampf um den Spitzenrang ist somit zwei Wettkampftage vor dem Ende der Saison neu entfacht.

Auf Position fünf standen sich die beiden Mannschaftsführer Karel Kuba für Monheim und Thomas Fauser für Medlingen gegenüber. Nach drei Serien ließ sich Kuba den Monheimer Sieg mit 372:361 Ringen nicht nehmen. Ein ähnliches Bild gab es auf Setzposition vier zwischen dem Monheimer Jens Christ und der Medlingerin Julia Fauser. Nach einem spannenden und zwischendurch ausgeglichenen Wettkampf holte Christ mit 371:366 Ringen den zweiten Einzelpunkt für Monheim.

Matthias Gnugesser für Monheim und Sabrina Thanheiser für Medlingen hieß das Duell auf Position drei. Beide Schützen hatten vor der Saison ihre Heimatvereine verlassen, um Erfahrung in der Bezirksoberliga sammeln zu können. Wieder gab es einen recht ausgeglichenen und somit sehr spannenden Wettkampf, aus dem Sabrina Thanheiser mit 377:374 Ringen von Matthias Gnugesser den ersten Einzelpunkt für Medlingen holte.

Spannung ab dem ersten Schuss

Das Duell zwischen der Medlingerin Sabrina Bayer und Nadine Schwertberger war spannend ab dem ersten Schuss. Bayer begann stark mit 97 Ringen gegen 96 von Schwertberger. Bei beiden folgten 96 Ringe auf Serie zwei. Mit starken 99 Ringen gegen 98 glich Schwertberger nach der dritten Serie aus. Somit musste die letzte Serie entscheiden, in der Bayer 97 Ringe erreichte gegenüber 94 Ringen von Schwertberger. Somit holte Bayer mit 388:385 den Ausgleich für Medlingen.

Paarung zwei mit Martin Hitzler für Medlingen und Niklas Nigel für Monheim musste nun über den Gesamtsieg entscheiden. Nach der zweiten Serie hatte Hitzler schon sechs Ringe Rückstand auf Nigel. Mit einem Endspurt und zwei starken 96er-Serien erreichte Hitzler zwar insgesamt 377 Ringe, doch Nigel holte mit 380 Ringen den Sieg für Monheim. Jetzt führen Monheim und Medlingen mit jeweils zwölf Punkten die Tabelle der Bezirksoberliga an. Nur die bessere Einzelpunktdifferenz entscheidet, dass Medlingen Tabellenführer bleibt.

Sulzdorf muss um den Klassenerhalt bangen

Das Bezirksoberliga-Team aus Sulzdorf trat zuletzt bei den HSG-Schützen aus Oettingen an. Im zum Ende spannenden Wettkampf konnte sich letztendlich Oettingen den Sieg mit einem 3:2 und 1873:1869 Gesamtringen sichern.



Michael Beutel für Oettingen an Position eins erzielte 385 Ringe gegenüber Nadine Schober mit 374 Ringen. Auf der Position zwei traten Anna Schmid für Sulzdorf und Christoph Sailer für Oettingen gegeneinander an. Beim anfangs engen Wettkampf holte schließlich Schmid mit 377:373 Ringen den Einzelpunkt. Auch Christian Mayinger konnte an der dritten Position mit zehn Ringen Vorsprung (372 Ringe) vor Sabine Beutel den Punkt nach Sulzdorf holen. An der Position vier siegte die Sulzdorfer Schützin Maren Pantle gegen Gabriele Beck aus Oettingen mit ihrer Saisonbestleistung von 382:376 Ringen. Das engste Match des Abends lieferten sich Johannes Pantle für Sulzdorf und Aylina Sailer für Oettingen. Am Ende unterlag Pantle knapp mit 367:374 Ringen. So ging der letzte Einzelpunkt zum 3:2-Endstand an Oettingen.

Bergstetten im Abstiegsstrudel

Trotz Tagesbestleistung von 1884 Ringen mussten die Sportschützen Bergstetten dem Gegner aus Baldingen die Punkte überlassen. Die Bergstettener stecken damit weiterhin mitten im Abstiegskampf. Auf Setzposition eins holte Annalena Eder für Bergstetten gegen ihren Gegner Markus Bachmann mit 384:379 Ringen sicher den ersten Einzelpunkt. Ebenso sicher setzte sich ihre Teamkollegin Katrin Frey auf Position fünf gegen Paulina Ruf aus Baldingen durch. Sie erreichte solide 373:369 Ringe.

Die Entscheidung fiel in den drei Mittelpartien, die ein Höchstmaß an Spannung boten. In einer wahren Nervenschlacht holte Lukas Egetenmeier gegen Lara Schlipf mit 378:377 den ersten Einzelpunkt für Baldingen. Im Match auf Setzposition drei schossen die Kontrahenten Nadine Sailer (Bergstetten) und Karl Lechler (Baldingen) sehr konstant. Schließlich gewann Lechler mit 377:375, sodass Baldingen nach Einzelpunkten zum 2:2 ausgleichen konnte. Die Entscheidung fiel im letzten Duell auf Position vier mit dem Bergstettener Markus Schlipf und dem Baldinger Jannik Riefle. Mit nur zwei Ringen Vorsprung erreichte Riefle den entscheidenden Einzelpunkt zum 3:2-Gesamtsieg für Baldingen. Nach dieser Niederlage stehen die Sportschützen als Tabellenvierter im nächsten Wettkampf bei der Schützengilde Sulzdorf (Rang 6, Tabellenletzter) unter Druck, da beide Mannschaften die Punkte dringend im Kampf um den Klassenerhalt brauchen. Beide Teams hoffen auf zahlreiche Unterstützung der Fans. (AZ)