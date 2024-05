SG Monheim wird denkbar unglücklich nur Vize-Meister

Knapper geht es kaum: Die Schützengesellschaft aus Monheim wird Zweiter der Bezirksoberliga. Warum Medlingen trotz Punktgleichheit am Ende die Nase vorn hatte.

Mit einem Auswärtssieg bei der HSG Oettingen sicherten sich die Sportschützen Bergstetten im letzten Luftgewehr-Wettkampf der Saison in der Bezirksoberliga den Klassenerhalt und schoben sich noch bis auf den dritten Tabellenplatz nach vorne.

Die Bergstettnerin Annalena Eder schoss auf Setzposition eins souverän auf hohem Niveau, doch mit 383:386 ging der erste Punkt knapp an die HSG Oettingen. Lara Schlipf gewann mit 382:370 den ersten Einzelpunkt für Bergstetten. Ebenso eindeutig holte Nadine Sailer ihren Punkt mit 377:358 Ringen nach Bergstetten. Damit konnte Marina Eder in Partie fünf bereits den Sieg und Klassenerhalt für Bergstetten perfekt machen. Eder profitierte dabei von einer schwachen ersten Serie ihres Gegners (92:83). Diesen sicheren Vorsprung brachte sie routiniert ins Ziel und gewann mit 364:351 den entscheidenden dritten Einzelpunkt zum Mannschaftserfolg für die Sportschützen. Danach fiel die Niederlage von Katrin Frey nach ausgeglichener Leistung (374:374) nicht mehr ins Gewicht. Im Stechen zog sie mit 8:9 den Kürzeren. Das änderte nichts am Sieg und dem Klassenerhalt der Sportschützen Bergstetten, den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Monheim gewinnt gegen Baldingen

Einen Sieg zum Abschluss holte die SG Monheim. Auf Spitzenposition eins trat die Monheimerin Nadine Schwertberger an. Sie ließ im letzten Saisonwettkampf nichts anbrennen und gewann mit souveränen 387:379 Ringen. Beim Duell auf Position zwei ließ auch der Monheimer Niklas Nigel dem Baldinger Mannschaftsführer Jannik Riefle mit 383:370 Ringen keine Chance. Auf Position drei war die Partie ausgeglichen. Matthias Gnugesser aus Monheim kam nicht richtig in den Wettkampf, steigerte sich zwar, verlor am Ende aber mit 376:378. Mit 364 Ringen hatte die Baldingerin Karen Ellermann klar gegen die 379 Ringe von Karel Kuba das Nachsehen. Somit war der Sieg für Monheim gesichert. Auf Position fünf duellierten sich Jens Christ für Monheim und Michael Grimmeiß für Baldingen. Christ holte mit 371:367 Ringen das 4:1 für Monheim.

Sulzdorf muss Heimniederlage einstecken

Eine knappe 2:3-Niederlage gab es zum Abschluss für Sulzdorf. Anna Schmid (Position eins) musste mit 380384 Ringen den ersten Punkt an Medlingen abgeben. Auf Position vier sorgte der Sulzdorfer Christian Mayinger für klare Verhältnisse. Er gewann mit 379:371 Ringen. Maren Pantle für Sulzdorf und Sabrina Thanheiser für Medlingen hieß das Duell an der dritten Position. Thanheiser fand im letzten Wettkampf der Saison zu alter Stärke und entschied mit 384:375 Ringen eindeutig für Medlingen. Die Sulzdorferin Nadine Schober verlor klar mit 378:387, womit der Wettkampf entschieden war. Auf Position fünf holte Johannes Pantle noch den letzten Einzelpunkt für Sulzdorf im Stechen, nachdem er und sein Gegner zuvor jeweils 359 Ringe geschossen hatten.

Dritte Position im direkten Duell entscheidet am Ende

Letztlich war die Bezirksoberliga-Saison 23/24 bis zum letzten Schuss spannend und die Liga total ausgeglichen. Medlingen und Monheim hatten nach zehn Wettkämpfen gleich viele Mannschafts- und Einzelpunkte erzielt. Monheim hatte sogar einen deutlich besseren Ringdurchschnitt, jedoch zählt laut Ligaordnung der direkte Vergleich. Im direkten Vergleich war es diese Saison auch ausgeglichen. Erste gewann Medlingen 2:3 in Monheim, dann Monheim 2:3 in Medlingen, sodass eine weitere Regel die Entscheidung brachte. Es zählt der direkte Vergleich der einzelnen Paarungen. Spitzenposition ein war mit 1:1 ausgeglichen. Auch auf Position zwei war es mit 1:1 ausgeglichen. Erst die dritte Setzposition brachte die für Monheim unglückliche Entscheidung. Da Medlingen im Hin- und Rückkampf immer auf Position 3 das Duell gewann, zeigt der direkte Vergleich einen Vorteil für Medlingen und damit auch die Entscheidung um die Meisterschaft. Die SG Monheim muss sich somit nach ihrer bisher stärksten Saison mit der Vizemeisterschaft zufriedengeben.

Bergstetten beendete mit dem dritten Platz auch ihre beste Saison der Vereinsgeschichte. Für Sulzdorf war die Saison 23/24 die vorerst einzige in der BOL. Nach der Niederlage im letzten Wettkampf steigt das Team in die Bezirksliga ab. Auch diese Entscheidung war denkbar knapp, nachdem sie Sulzdorf nur einen Einzelpunkt weniger erreicht hatte als Baldingen.