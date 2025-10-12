Vier junge Männer attackieren auf Oktoberfest zwei 19-Jährige

Auf dem Oktoberfest-Gelände in Donauwörth ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Schlägerei gekommen. An dieser waren nach Erkenntnissen der Polizei sechs junge Männer beteiligt.

Gegen Mitternacht gab es zunächst am Autoscooter eine verbale Auseinandersetzung. Dann schlug ein 21-Jähriger aus einer vierköpfigen Männergruppe heraus auf einen 19-Jährigen ein. Im weiteren Verlauf, so die Polizei, schlugen attackierten auch die drei Kumpels des 21-Jährigen den Kontrahenten. Dies waren ein 20-, ein 22- und ein 17-Jähriger. Schläge bekam der ebenfalls 19-jährigen deutschen Begleiter des Opfers ab.

Mutmaßliche Schläger auf Oktoberfest in Donauwörth haben Alkohol im Blut

Die beiden 19-Jährigen erlitten leichte Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Die Betroffenen bedurften aber keiner akuten medizinischen Versorgung. Die Gesetzeshüter konnten nach eigenen Angaben die Situation schnell beruhigen. Bei dem aggressiven Quartett, das wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt wurde, stellten die Beamten Alkoholwerte zwischen 0,5 und 1,1 Promille fest. Die vier Beschuldigten wurden nach Beendigung aller Maßnahmen des Platzes verwiesen. (AZ)