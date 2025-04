Betrunkener schlägt auf Kontrahenten ein

Eine Schlägerei hat in der Nacht auf Sonntag in Donauwörth für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Kurz vor 3 Uhr gerieten in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße drei Personen aneinander. Ein 31-Jähriger, der an der Auseinandersetzung beteiligt war, schlug offenbar auf die beiden Kontrahenten ein und verletzte diese leicht an Kopf und Brust.

Die Beamten leiteten gegen den mutmaßlichen Schläger ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein und erteilten dem deutlich Alkoholisierten einen Platzverweis. (AZ)