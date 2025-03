Schlägerei in Donauwörther Asylbewerberunterkunft

In einer Donauwörther Asylbewerberunterkunft kam es am Samstag gegen 15.30 Uhr zu einer Schlägerei. Nach Angaben der Polizei beleidigte zunächst ein 34-jähriger Bewohner einen anderen 19 Jahre alten Bewohner mit diversen Kraftausdrücken. Dieser verlor im weiteren Verlauf die Fassung und wollte den 34-Jährigen ins Gesicht schlagen, was jedoch misslang. Infolgedessen griff der 34-Jährige den 19-Jährigen an und schlug diesem mit der Hand ins Gesicht. Beide Beteiligte wurden daraufhin vom anwesenden Sicherheitsdienst getrennt. Der 19-jährige Bewohner wurde durch den Schlag leicht verletzt. (AZ)

