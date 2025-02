Prozess um Prügelei unter Häftlingen in JVA Kaisheim

Verworren und durchzogen von sprachlichen Hindernissen – so gestaltete sich der Auftakt eines Prozesses gegen drei Häftlinge der Justizvollzuganstalt (JVA) Kaisheim vor dem Schöffengericht in Augsburg. Die Männer sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Ihr mutmaßliches Opfer: Ein rumänischer Mitgefangener, gegen den sie handgreiflich geworden sein sollen. Doch am ersten Verhandlungstag ergaben sich Widersprüche.

